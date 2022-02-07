Назван симптом, предшествующий проблемам с дыханием при "омикроне"

Головная боль может предшествовать проблемам с дыханием при "омикрон"-штамме коронавируса.

Головная боль может предшествовать проблемам с дыханием при "омикрон"-штамме коронавируса.

Как передает Report, об этом пишет британская газета Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения (NHS).

"У некоторых людей начинает болеть голова, прежде чем они замечают какие-либо затруднения в дыхании. Это достаточно распространенный признак COVID-19", — отметили медики.

Как подчеркнули в Национальной службе здравоохранения Великобритании, лекарства от головной боли помогают снизить неприятные ощущения. Их следует принимать не более трех раз в неделю, уточнили врачи.

Мутацию B.1.1.529, известную как "омикрон"-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.