Назван симптом коронавируса, заметный на коже

COVID-19 может вызывать обострение кожных заболеваний.

COVID-19 может вызывать обострение кожных заболеваний.

Как передает Report, об этом заявила врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева в беседе с "Москвой 24" .

Специалист пояснила, что при разных штаммах коронавируса, такие как "омикрон" или "дельта", наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы.

"Самое частое, что мы имеем при коронавирусе - это, так называемая токсическая эритема. Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже", - рассказала Вертиева.

По словам специалиста, на втором месте по распространенности среди дерматологических симптомов коронавируса находится крапивница.