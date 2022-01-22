О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назван симптом коронавируса, заметный на коже

Назван симптом коронавируса, заметный на коже COVID-19 может вызывать обострение кожных заболеваний.
Здоровье
22 января 2022 г. 08:34
Назван симптом коронавируса, заметный на коже

COVID-19 может вызывать обострение кожных заболеваний.

Как передает Report, об этом заявила врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева в беседе с "Москвой 24".

Специалист пояснила, что при разных штаммах коронавируса, такие как "омикрон" или "дельта", наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы.

"Самое частое, что мы имеем при коронавирусе - это, так называемая токсическая эритема. Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже", - рассказала Вертиева.

По словам специалиста, на втором месте по распространенности среди дерматологических симптомов коронавируса находится крапивница.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Первый канал России называет Баку восточным Парижем
Видео"Первый канал" России называет Баку восточным Парижем
16 января 2022 г. 14:36
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
18 января 2022 г. 11:34
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Создан сайт по организации поездок в Карабах
Создан сайт по организации поездок в Карабах
18 января 2022 г. 11:13
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
17 января 2022 г. 13:08
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
15 января 2022 г. 16:40
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
15 января 2022 г. 15:05
На юге Ирана произошло два землетрясения
На юге Ирана произошло два землетрясения
16 января 2022 г. 11:30
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
17 января 2022 г. 17:14
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi