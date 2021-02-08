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Назван симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания

Назван симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания Зубная боль может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе/
Здоровье
8 февраля 2021 г. 05:53
Назван симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания

Зубная боль может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе/

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказала порталу Express врач-терапевт Алка Патель.

По ее словам, особую настороженность такая боль должна вызвать у людей, которые ранее не испытывали стоматологических проблем.

"Это связано с расположением блуждающего нерва, который проходит от мозга к сердцу через челюстной отдел", — объяснила специалист.

Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.

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