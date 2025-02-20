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Назван секрет выживания раковых клеток

Назван секрет выживания раковых клеток Американские ученые из Нью-Йоркского университета раскрыли неожиданный механизм выживания раковых клеток: они объединяют усилия ради получения питательных элементов из окружающей среды.
Здоровье
20 февраля 2025 г. 06:42
Назван секрет выживания раковых клеток

Американские ученые из Нью-Йоркского университета раскрыли неожиданный механизм выживания раковых клеток: они объединяют усилия ради получения питательных элементов из окружающей среды.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда выяснила, что раковые клетки выделяют фермент под названием CNDP2, расщепляющий белки (олигопептиды) на аминокислоты. Это создает общий пул питательных веществ для всей опухоли. Этот процесс особенно эффективен в условиях нехватки ресурсов, таких как дефицит аминокислот.

Ранее считалось, что раковые клетки только конкурируют за ресурсы. Теперь ясно, что они также сотрудничают, что помогает опухоли выживать.

В ходе эксперимента на мышах исследователи использовали препарат бестатин, блокирующий CNDP2. Это лишило раковые клетки возможности питаться олигопептидами, что привело к их уничтожению. Комбинация бестатина и диеты с низким содержанием аминокислот еще сильнее подавила рост новообразований.

По словам специалистов, открытие может повысить эффективность лечения рака.

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