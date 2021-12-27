Назван самый ранний симптом омикрон-штамма коронавируса

Беспричинно хриплый голос может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса.

Беспричинно хриплый голос может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на генерального директора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча.

По словам специалиста, этот симптом может появиться еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. В большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта "дельта".

К признакам инфицирования "омикроном" также относятся заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.