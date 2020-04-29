​Назван самый важный симптом тяжелой формы коронавируса

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Главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев назвал самый важный симптом тяжелой формы коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, врач подчеркнул, что главным симптомом тяжелого течения COVID-19 является одышка, а не температура и кашель. "Нехватка воздуха сигнализирует о более тяжелой форме заболевания", — пояснил он. В подобной ситуации Авдеев порекомендовал обратиться за медицинской помощью и быть готовым к госпитализации.

Для того, чтобы не пропустить начало осложнений, пульмонолог посоветовал следить пациентам за своими ощущениями. При этом он добавил, что в легкой форме коронавирусная инфекция протекает чаще, чем в тяжелой. Госпитализация требуется не всем зараженным: большинство из них могут лечиться дома под присмотром медиков, заключил Авдеев.

Ранее сообщалось, что американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса. Среди них — озноб, дрожь от озноба, мышечные боли, головная боль, боль в горле, а также потеря вкуса и обоняния.