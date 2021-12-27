Назван ранний симптом "омикрон"-штамма коронавируса

Беспричинная хрипота в голосе может сигнализировать о заражении "омикрон"-штаммом коронавируса.

Беспричинная хрипота в голосе может сигнализировать о заражении "омикрон"-штаммом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил гендиректор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райн Роуч.

Этот симптом может появится еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания.

В большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта "дельта".

К признакам заражения штаммом "омикрон" также относятся заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в районе поясницы.