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Назван ранний симптом "омикрон"-штамма коронавируса

Назван ранний симптом "омикрон"-штамма коронавируса Беспричинная хрипота в голосе может сигнализировать о заражении "омикрон"-штаммом коронавируса.
Здоровье
27 декабря 2021 г. 17:46
Назван ранний симптом омикрон-штамма коронавируса

Беспричинная хрипота в голосе может сигнализировать о заражении "омикрон"-штаммом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил гендиректор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райн Роуч.

Этот симптом может появится еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания.

В большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта "дельта".

К признакам заражения штаммом "омикрон" также относятся заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в районе поясницы.

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