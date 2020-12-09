Назван простой способ снизить шанс заражения коронавирусом

Опасность заражения коронавирусом зависит, в том числе, и от концентрации патогенов в воздухе.

Опасность заражения коронавирусом зависит, в том числе, и от концентрации патогенов в воздухе.

Как передает Report, простой способ снизить вероятность подхватить вирус назвал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Чаще всего люди взаимодействуют с вирусами в общественном транспорте, на работе и дома, а не на улице. Это объясняется тем, что в закрытых помещениях выше концентрация опасных патогенов в воздухе. Снизить эту концентрацию можно очень простым способом - увеличить мощность вентиляции, считает врач.

"В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот усилить мощность. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений", - сказал врач-иммунолог.

Усилить вентиляцию, чтобы снизить концентрацию вирусов, нужно не только в общественном транспорте, но и дома, и на работе. Частое проветривание, а также постоянная влажная уборка помещения уменьшат количество патогенов и снизят риск заразиться. Это особенно важно, поскольку рядом с вами может оказаться бессимптомный больной коронавирусом.

"Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом", - сказал Жемчугов.