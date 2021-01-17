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Назван простой способ снизить артериальное давление

Назван простой способ снизить артериальное давление Канадские ученые выяснили, что растяжка снижает артериальное давление эффективнее, чем ходьба
Здоровье
17 января 2021 г. 01:05
Назван простой способ снизить артериальное давление

Канадские ученые выяснили, что растяжка снижает артериальное давление эффективнее, чем ходьба.

Как передает Report, результаты исследования опубликовал Journal of Physical Activity and Health.

"Когда вы растягиваете мышцы, вы также растягиваете и все кровеносные сосуды, которые питают мышцы, включая крупные артерии. Если вы уменьшите жесткость артерий, сопротивление кровотоку снизится", — приводит портал EurekAlert слова доктора Фила Чилибека, одного из соавторов работы.

В ходе эксперимента его участники пять дней в неделю на протяжении получаса занимались растяжкой либо ходьбой.

В исследовании принимали участие 40 человек, средний возраст которых составил 61 год. Ученые замеряли у них давление до и после эксперимента. При этом у группы испытуемых, которая занималась растяжкой, по всем параметрам наблюдалось более значительное снижение давления.

При этом участники эксперимента, которые занимались ходьбой, потеряли больше жировых отложений в районе талии.

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