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Назван простой способ проверить здоровье сердца

Назван простой способ проверить здоровье сердца Испанские ученые из Университетского госпиталя в Ла-Корунье предложили простой способ самостоятельной проверки здоровья сердца.
Здоровье
22 декабря 2020 г. 06:10
Назван простой способ проверить здоровье сердца

Испанские ученые из Университетского госпиталя в Ла-Корунье предложили простой способ самостоятельной проверки здоровья сердца.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Healthline.

Для этого необходимо замерить время, которое требуется для того, чтобы подняться на четвертый этаж.

"Если вам нужно больше полутора минут, чтобы подняться на четыре лестничных пролета, ваше здоровье находится на низком уровне", — отметил врач Хесус Петейро.

Если время подъема занимает около минуты, а человек после этого не испытывает недомогания или сильной одышки, то поводов для беспокойства нет, уверены специалисты.

Медики отмечают, что этот способ не исключает необходимость регулярно проходить специализированные обследования, однако может вовремя указать на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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