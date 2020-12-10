Ученые назвали способ продлить жизнь на 25%

Употребление сыров помогает увеличить продолжительность жизни

Ученые обнаружили, что употребление выдержанных сыров в умеренном количестве помогает увеличить продолжительность жизни. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили специалисты Техасского университета A&M.

Отмечается, что такие сыры, как чеддер, бри и пармезан содержат химическое вещество спермидин, употребление которого обеспечивает более низкое артериальное давление, на 40 процентов снижает вероятность сердечной недостаточности, а также других сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе лабораторных экспериментов специалисты выяснили, что добавление спермидина в рацион животных увеличило продолжительность их жизни на 25 процентов. Также они обнаружили способность вещества блокировать размножение поврежденных клеток печени и тем самым предотвращать фиброз печени.