Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые выяснили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Как передает Report, исследование опубликовано в журнале
Корейские специалисты провели метаанализ исследований, в рамках которых участники в возрасте старше 18 лет включали в рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель.
Ученые выяснили, что содержащееся в продукте вещество Capsicum annuum снижает риск развития метаболического синдрома - комплекса нарушений обмена веществ, являющегося причиной развития болезней сердца и диабета второго типа. В частности, Capsicum annuum действует сразу в нескольких направлениях за счет снижения уровня холестерина и ярковыраженного антиоксидантного эффекта.
Исследование также показало, что употребление перца может помочь нормализовать уровень сахара в организме за счет уменьшения воспаления. Однако авторы отметили, что для подтверждения этого полезного свойства продукта необходимы дополнительные клинические испытания.