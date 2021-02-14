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Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний Ученые выяснили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Здоровье
14 февраля 2021 г. 19:37
Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые выяснили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Nature.

Корейские специалисты провели метаанализ исследований, в рамках которых участники в возрасте старше 18 лет включали в рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель.

Ученые выяснили, что содержащееся в продукте вещество Capsicum annuum снижает риск развития метаболического синдрома - комплекса нарушений обмена веществ, являющегося причиной развития болезней сердца и диабета второго типа. В частности, Capsicum annuum действует сразу в нескольких направлениях за счет снижения уровня холестерина и ярковыраженного антиоксидантного эффекта.

Исследование также показало, что употребление перца может помочь нормализовать уровень сахара в организме за счет уменьшения воспаления. Однако авторы отметили, что для подтверждения этого полезного свойства продукта необходимы дополнительные клинические испытания.

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