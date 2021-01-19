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Назван продукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь

Назван продукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь Употребление грейпфрута помогает снизить риск ряда заболеваний и продлить жизнь.
Здоровье
19 января 2021 г. 19:54
Назван продукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь

Употребление грейпфрута помогает снизить риск ряда заболеваний и продлить жизнь.

Как передает Report, об этом сообщает Express со ссылкой на британских медиков.

Диетологи Джульетт Келлоу и Сары Брюэр отмечают, что фрукт содержит большое количество ликопина, антиоксиданта, который борется со старением клеток организма, вызванным свободными радикалами и предотвращает развитие опухолей, включая рак простаты, толстой кишки и легких. Ликопин действует, подавляя рост и процесс дифференцирования в раковых клетках.

Специалисты указывают на то, что во время исследования факторов, влияющих на возникновение гипертонии, инфаркта миокарда, инсульта и атеросклероза, у пациентов был отмечен низкий уровень именно этого антиоксиданта. Поэтому следить за ликопином в рационе особенно рекомендуют людям старшего возраста.

Также врачи отмечают, что грейпфрут также уменьшает накопление "плохого" холестерина в организме и оказывает двойное положительное действие на продолжительность жизни и снижение риска заболеваний, поскольку также содержит много витамина С.

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