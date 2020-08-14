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Назван прирост заболевших коронавирусом в мире за сутки

Назван прирост заболевших коронавирусом в мире за сутки Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 286 тысяч, скончались еще свыше 6,7 тысячи человек
Здоровье
14 августа 2020 г. 22:59
Назван прирост заболевших коронавирусом в мире за сутки

Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 286 тысяч, скончались еще свыше 6,7 тысячи человек.

Как передает Report, это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, за последние 24 часа в мире зарегистрировали 286 710 новых случаев заражения, скончались еще 6 713 пациентов с COVID-19.

Общее число случаев заражения, таким образом, достигло 20 730 456, скончались 751 154 зараженных.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada COVID-19-a 286 min yeni yoluxma aşkarlanıb

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