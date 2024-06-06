Назван препарат, значительно снижающий риск разрыва аневризмы в артериях мозга

Международная группа медиков установила, что прием лизиноприла, одного из популярных лекарств от повышенного артериального давления, примерно на 37% снижает риск разрыва аневризмов в артериях мозга и последующего развития инсульта.

Международная группа медиков установила, что прием лизиноприла, одного из популярных лекарств от повышенного артериального давления, примерно на 37% снижает риск разрыва аневризмов в артериях мозга и последующего развития инсульта.

Как передает Report , выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Neurology.

"Существующие методы удаления аневризмов из сосудов мозга не являются полностью безопасными для пациентов - в некоторых случаях они ведут к развитию тяжелой инвалидности или даже к смерти больного. По этой причине обнаружение неивазивных способов борьбы с аневризмами принесет большую пользу для врачей и их пациентов", - заявил научный сотрудник Утрехтского университета (Нидерланды) Йос Каннинг, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Каннинг и его коллеги приблизились к решению этой задачи в ходе изучения 4,8 тыс. случаев разрыва аневризмов в артериях головного мозга, которые привели к развитию так называемых субарахноидальных кровоизлияний, одной из тяжелых форм инсультов, которая в 40-50% случаев приводит к смерти пациента. Ученых интересовало то, как различные препараты, которые принимали больные, влияли на вероятность разрыва аневризма и последствия этого события.

Для этого исследователи сопоставили то, какие лекарства принимали 4,8 тыс. носителей аневризмов и почти 44 тыс. здоровых добровольцев, в чьих сосудах мозга отсутствовали подобные повреждения. Проведенный исследователями анализ показал, что вероятность разрыва аневризмов снижалась на 37% в том случае, если пациенты принимали лизиноприл, одно из самых часто прописываемых лекарств от гипертонии.

При этом ученые обнаружили, что риск разрыва аневризмов значительным образом повышался при приеме нескольких других лекарств, в том числе антидепрессанта венлафаксина, противорвотных и антипсихотических средств на базе прохлорперазина, а также обезболивающих на базе кодеина и парацетамола. Последующее изучение действия всех этих лекарств на аневризмы, как надеются Каннинг и его коллеги, поможет разработать новые неизвазивные методы предотвращения их разрыва.

Аневризмы представляют собой патологические расширения кровеносных сосудов, возникающие в результате утончения их стенок. Формирование подобных выростов в сосудах головного мозга ведет к резкому повышению вероятности развития внутричерепных кровотечений, что часто заканчивается смертью пациента или развитием у него самых тяжелых форм инсультов. Сейчас ученые работают над созданием подходов, позволяющих заранее выявлять аневризмы и купировать последствия их появления.