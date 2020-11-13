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Назван период наибольшей заразности больных COVID-19

Назван период наибольшей заразности больных COVID-19 Наиболее активную фазу распространения коронавируса человек, заболевший COVID-19, переживает за двое суток до появления у него первых симптомов.
Здоровье
13 ноября 2020 г. 01:42
Назван период наибольшей заразности больных COVID-19

Наиболее активную фазу распространения коронавируса человек, заболевший COVID-19, переживает за двое суток до появления у него первых симптомов.

Как передает Report, об этом заявил врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

Как отметил специалист, фрагменты коронавируса, его частички, действительно могут быть обнаружены на мебели, ручках дверей и других поверхностях, но заболеть COVID-19 при этом очень сложно.

Основным способом заболевания остается воздушно-капельный, при этом носитель вируса максимально заразен за два дня до появления симптомов, объяснил Е.Комаровский. Распространяющий вирус человек, по словам специалиста, чувствует себя здоровым.

"После того как появляется кашель, возникают какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые человек выделяет во внешнюю среду", - сказал он.

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