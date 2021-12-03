О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назван один из главных симптомов омикрон-штамма коронавируса

Назван один из главных симптомов омикрон-штамма коронавируса Сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса.
Здоровье
3 декабря 2021 г. 07:26
Назван один из главных симптомов омикрон-штамма коронавируса

Сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Как передает Report, об этом рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

При этом медик добавила, что данный симптом может вызываться и другими заболеваниями.

Павлова указала, что обывателю без медицинского образования будет сложно разобраться, когда чувство усталости связано с переутомлением, а когда - с заражением "омикроном".

Только квалифицированный медик приличном осмотре может определить, "что это не просто хандра", указала эндокринолог. Павлова добавила, что усталость может быть также вызвана отсутствием солнечного света, накопившимся переутомлением и другими факторами.

Если же это усталость появилась вследствие заражения новым коронавирусным штаммом, то происходит серьезный сбой в работе организма: изменяется иммунная система, головной мозг и ткани нервной системы.

"Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость", - пояснила эндокринолог. Она отметила, что для пациентов с "омикроном" также характерен ослабленный мышечный тонус и подавленное эмоциональное состояние.

Врач призвала при появлении сильной усталости пройти ПЦР-тестирование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
1 декабря 2021 г. 11:43
Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03
Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
ФотоМинистр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
30 ноября 2021 г. 15:07
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
30 ноября 2021 г. 13:46
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
30 ноября 2021 г. 11:44
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
30 ноября 2021 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi