Назван один из главных симптомов омикрон-штамма коронавируса

Сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Как передает Report, об этом рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

При этом медик добавила, что данный симптом может вызываться и другими заболеваниями.

Павлова указала, что обывателю без медицинского образования будет сложно разобраться, когда чувство усталости связано с переутомлением, а когда - с заражением "омикроном".

Только квалифицированный медик приличном осмотре может определить, "что это не просто хандра", указала эндокринолог. Павлова добавила, что усталость может быть также вызвана отсутствием солнечного света, накопившимся переутомлением и другими факторами.

Если же это усталость появилась вследствие заражения новым коронавирусным штаммом, то происходит серьезный сбой в работе организма: изменяется иммунная система, головной мозг и ткани нервной системы.

"Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость", - пояснила эндокринолог. Она отметила, что для пациентов с "омикроном" также характерен ослабленный мышечный тонус и подавленное эмоциональное состояние.

Врач призвала при появлении сильной усталости пройти ПЦР-тестирование.