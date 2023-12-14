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Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС

Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС Если в 2022 году за операции, выполняемые в частных медицинских учреждениях по контракту, было выплачено более 90 млн манатов, то в этом году эта выплата увеличилась более чем в вдвое и составила 211 млн манатов (включая январь-ноябрь 2023 года).
Здоровье
14 декабря 2023 г. 12:05
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС

Если в 2022 году за операции, выполняемые в частных медицинских учреждениях по контракту, было выплачено более 90 млн манатов, то в этом году эта выплата увеличилась более чем в вдвое и составила 211 млн манатов (включая январь-ноябрь 2023 года).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, представляя отчет ведомства.

Он отметил, что граждане могли получить услуги, оказание которых было невозможно в государственных больницах, в частных медицинских учреждениях, с которыми был заключен договор.

"В частных медучреждениях в основном выполнялись такие операции и процедуры, как сердечно-сосудистые и офтальмологические операции, оказаны инвазивные радиологические услуги", - добавил З. Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İcbari tibbi sığorta üzrə özəl tibb müəssisələrində icra olunan əməliyyatlara ayrılan vəsait açıqlanıb

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