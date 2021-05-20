О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назван новый вред пассивного курения

Назван новый вред пассивного курения Ученые Орегонского университета наук и здоровья раскрыли, что хроническое воздействие дыма от сигарет в результате пассивного курения приводит к снижению массы тела и когнитивным нарушениям
Здоровье
20 мая 2021 г. 07:40
Назван новый вред пассивного курения

Ученые Орегонского университета наук и здоровья раскрыли, что хроническое воздействие дыма от сигарет в результате пассивного курения приводит к снижению массы тела и когнитивным нарушениям, особенно у мужчин.

Как передает Report, о новых последствиях от вредной привычки сообщается в журнале Environmental Health Perspectives.

В ходе исследования специалисты проверили, как пассивное курение влияет на мозг и метаболизм 62 мышей, подвергающихся воздействию сигаретного дыма в течение десяти месяцев. Для этого было использовано специальное устройство, которое "выкуривало" пачку сигарет в вентилируемой лаборатории. В одной группе тестируемых животных были дикие мыши, в другой — грызуны, в организме которых вырабатывался человеческий тау-белок, играющий важную роль в развитии болезни Альцгеймера.

Оказалось, что сигаретный дым уменьшал массу тела у мышей дикого типа, которые также стали хуже проходить лабиринты. Ученые выявили у самцов более значительные, чем у самок, изменения в гиппокампе — центре мозга, отвечающем за формирование долговременной памяти. Также сигаретный дым оказал глубокое воздействие на активность мозга грызунов, а также на экспрессию генов в нервных клетках.

Хотя в большей степени пострадали дикие животные, ученые полагают, что результаты эксперимента указывают на пагубные последствия вторичного курения для нервной системы окружающих курильщика людей, при этом наиболее уязвимыми являются именно мужчины.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

СГБ: Сообщения о наличии террористической угрозы на территории Азербайджана необоснованны
СГБ: Сообщения о наличии террористической угрозы на территории Азербайджана необоснованны
19 мая 2021 г. 20:42
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
Шехида Отечественной войны похоронят во второй Аллее почетного захоронения
Шехида Отечественной войны похоронят во второй Аллее почетного захоронения
19 мая 2021 г. 12:40
Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии
Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии
19 мая 2021 г. 11:14
Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 
Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 
19 мая 2021 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
18 мая 2021 г. 16:00
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
18 мая 2021 г. 11:33
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
17 мая 2021 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi