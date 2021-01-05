Назван новый симптом коронавируса

Учащенный пульс может свидетельствовать о заражении коронавирусом.

Учащенный пульс может свидетельствовать о заражении коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает Express со ссылкой на данные COVID Symptom Study.

Отмечается, что в рамках исследования с помощью мобильного приложения были проанализированы данные более чем четырех миллионов участников со всего мира. Результаты показали, что COVID-19 может вызывать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений (более 100 ударов в минуту).

Для того, чтобы избежать погрешностей в измерении пульса необходимо измерять его в состоянии покоя, перед этим желательно отдохнуть и расслабиться в течение пяти минут, то есть устранить дополнительные факторы стресса или физических нагрузок. Считается, что нормальная частота пульса в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту.

Также специалисты отмечают, что проявлять беспокойство стоит только в том случае, если нерегулярная или высокая частота сердечных сокращений выявляется неоднократно, а какие-либо связанные с сердцем патологии ранее диагностированы не были.