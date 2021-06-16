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Назван неожиданный способ защититься от коронавируса

Назван неожиданный способ защититься от коронавируса Ученые из Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от COVID-19.
Здоровье
16 июня 2021 г. 04:16
Назван неожиданный способ защититься от коронавируса

Ученые из Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от COVID-19.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

По словам специалистов, провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. Это открытие может стать отправной точкой для того, чтобы найти более эффективные способы лечения COVID-19.

Иммунный ответ представляет собой стимулированные интерфероном гены, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают размножение вируса в организме. Исследователи ранее обнаружили, что повышение иммунитета в результате простуды может защитить человека от гриппа, поэтому ученые стали искать аналогичный способ борьбы с COVID-19.

Специалисты вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее вызывающим простуду риновирусом, а затем коронавирусом. После контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы, которая остановила распространение SARS-CoV-2.

При этом ученые подчеркивают, что лечение, основанное на этом принципе, нужно начинать как можно быстрее с момента заражения человека коронавирусной инфекцией, чтобы SARS-CoV-2 не размножался в организме экспоненциально.

На более поздних стадиях заболевания такая терапия опасна, поскольку высокий уровень интерферона может чрезмерно стимулировать иммунную систему и привести к более тяжелому течению COVID-19.

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