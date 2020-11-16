Назван неожиданный продукт, повышающий риск диабета на 60 процентов

Специалисты изучили данные о диете 8 545 человек, собранные с 1991 по 2009 годы

Ученые обнаружили, что регулярное употребление куриных яиц существенно повышает риск развития диабета второго типа. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на исследование опубликованное в журнале British Journal of Nutrition.

Специалисты Китайского медицинского университета совместно с коллегами из Университета Южной Австралии и Катарского университета изучили данные о диете 8 545 человек, собранные с 1991 по 2009 годы.

Выяснилось, что включение в рацион в среднем более 38 граммов яиц в день увеличивает риск диабета примерно на 25 процентов. У людей, употреблявших более 50 граммов продукта (эквивалент одного яйца) в день, риск заболевания возрастал на 60 процентов. При этом среди женщин этот показатель был выше, чем среди мужчин.

Полученные выводы позволили доказать, что риск диабета возрастает прямо пропорционально росту потребления яиц, однако в дальнейшем необходимо выявить точный механизм воздействия продукта на организм.