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Назван неожиданный предвестник рака

Назван неожиданный предвестник рака Изменение формы пальцев на руках может указывать на смертельно опасное заболевание.
Здоровье
1 марта 2021 г. 04:43
Назван неожиданный предвестник рака

Изменение формы пальцев на руках может указывать на смертельно опасное заболевание.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Express со ссылкой на данные Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легких.

Речь идет о симптоме барабанных палочек, или пальцев Гиппократа. Это колбовидное утолщение концевых фаланг, для которого характерна деформация ногтевых пластинок в виде часовых стекол. Ткань между ногтем и подлежащей костью приобретает губчатый характер, благодаря чему при надавливании на основание ногтя возникает ощущение подвижности ногтевой пластинки. У больного с барабанными палочками при сопоставлении вместе ногтей противоположных кистей между ними наблюдается исчезновение щели.

Известно также, что постоянный кашель – один из основных симптомов коронавируса, однако он также является одним из возможных признаков рака легких.

Специалисты советуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.

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