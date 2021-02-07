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Назван неочевидный признак серьезных заболеваний

Назван неочевидный признак серьезных заболеваний Темные круги вокруг глаз могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваниях внутренних органов.
Здоровье
7 февраля 2021 г. 09:20
Назван неочевидный признак серьезных заболеваний

Темные круги вокруг глаз могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваниях внутренних органов.

Как передает Report, об этом "Пятому каналу" рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.

По ее словам, режим дня и образ жизни оказывают сильное влияние на состояние и цвет кожи в этой области. "Синяки или круги под глазами - всегда их причиной служит, скорее всего, ряд факторов, таких как недосыпание, употребление большого количества чая, кофе, курение, негативно сказывающийся на нас образ жизни, нерациональное сочетание времени труда и отдыха, ночная работа, долгое сидение за компьютером, долгое использование гаджетов и так далее", - заявила специалист.

Вместе с тем появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о наличии серьезных болезней, предупредила она. Так, это явление может указывать на развитие гипоксии - кислородного голодания.

"Чаще всего кислородное голодание тканей связанно с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнение причины появления синяков под глазами", - пояснила Бочарова.

При этом в некоторых случаях темные круги под глазами могут быть индивидуальным вариантом нормы, так как кожа в этой области очень тонкая, и с возрастом она все больше истончается.

"Прежде всего обратиться нужно к терапевту и уточнить причину появления кругов под глазами, исключить наиболее частные медицинские проблемы - анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной системы и так далее", - заключила врач.

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