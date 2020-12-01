Назван неочевидный признак диабета второго типа

Желтый цвет ногтей может означать наличие диабета второго типа.

Желтый цвет ногтей может означать наличие диабета второго типа.

Как передает Report, об этом пишет Express .

Врач Элизабет Салада рассказала изданию, что во время осмотра пациентов всегда обращает внимание на их ногти. Ломкость, изменение текстуры и цвета могут являться признаками ряда серьезных заболеваний, в том числе диабета второго типа.

"В ряде случаев желтый цвет ногтей говорит об инфекции. Диабетики более подвержены грибковой инфекции, называемой онихомикоз. Обычно эта инфекция поражает ногти на ногах, делая ногти желтоватыми и ломкими", - объяснила Салада.

Она отметила, что здоровый ноготь должен быть розовым, плоским и ровным по цвету.

Также врач предупредила, что эта инфекция может легко перескочить в открытую рану после незамеченного пореза. В таком случае без лечения ноге грозит серьезное повреждение вплоть до ампутации.