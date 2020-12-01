О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назван неочевидный признак диабета второго типа

Назван неочевидный признак диабета второго типа Желтый цвет ногтей может означать наличие диабета второго типа.
Здоровье
1 декабря 2020 г. 01:13
Назван неочевидный признак диабета второго типа

Желтый цвет ногтей может означать наличие диабета второго типа.

Как передает Report, об этом пишет Express.

Врач Элизабет Салада рассказала изданию, что во время осмотра пациентов всегда обращает внимание на их ногти. Ломкость, изменение текстуры и цвета могут являться признаками ряда серьезных заболеваний, в том числе диабета второго типа.

"В ряде случаев желтый цвет ногтей говорит об инфекции. Диабетики более подвержены грибковой инфекции, называемой онихомикоз. Обычно эта инфекция поражает ногти на ногах, делая ногти желтоватыми и ломкими", - объяснила Салада.

Она отметила, что здоровый ноготь должен быть розовым, плоским и ровным по цвету.

Также врач предупредила, что эта инфекция может легко перескочить в открытую рану после незамеченного пореза. В таком случае без лечения ноге грозит серьезное повреждение вплоть до ампутации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
26 ноября 2020 г. 12:45
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
24 ноября 2020 г. 14:45
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
24 ноября 2020 г. 10:25
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
23 ноября 2020 г. 12:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi