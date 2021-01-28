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Назван напиток, помогающий продлить жизнь

Назван напиток, помогающий продлить жизнь Напитки с цитрусовыми повышают способность организма усваивать антиоксиданты из чая примерно на 80 процентов
Здоровье
28 января 2021 г. 17:07
Назван напиток, помогающий продлить жизнь

Употребление чая с лимоном помогает увеличить продолжительность жизни. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Express со ссылкой на американских медиков.

Отмечается, что, помимо наличия собственных полезных свойств, лимон значительно усиливает положительное воздействие напитка.

Лимонный сок, который фрукт отдает напитку, содержит ряд необходимых веществ, в частности лимонную кислоту, кальций, магний, витамин С, биофлавоноиды, пектин и лимонен: они способствуют укреплению иммунитета, борются с инфекциями и увеличивают продолжительность жизни.

Другие преимущества чая с лимоном включают поддержку здоровья сердца, контроль веса, предотвращение образования камней в почках, защиту от анемии и улучшение пищеварения.

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