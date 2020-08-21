Назван легкий способ улучшить работу мозга

Чтобы мозг хорошо работал, нужно, чтобы он хорошо снабжался кровью. От этого зависят и память, и внимание, и реакция. Как быстро улучшить кровообращение мозга, не прибегая к лекарствам.

Чтобы мозг хорошо работал, нужно, чтобы он хорошо снабжался кровью. От этого зависят и память, и внимание, и реакция. Как быстро улучшить кровообращение мозга, не прибегая к лекарствам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Медицинского центра акупунктуры “Доктор Орлов", рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Нарушение мозгового кровообращения может быть результатом чрезмерной нагрузки, усталости, стрессов. Последствиями могут стать головные боли, ухудшение памяти, снижение скорости реакции, невозможность сосредоточиться и даже спутанность сознания. Массаж - хорошая профилактика таких явлений, уверен Игорь Орлов. Рефлексотерапевт рассказал об эффективных способах улучшить кровообращение мозга.

"Ухо имеет непосредственную связь с мозгом, то есть массаж ушных раковин улучшает мозговое кровообращение. Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Например, точка в центре мочки отвечает за зрение, если ее массировать или сильно на нее нажать, можно улучшить зрение. Массаж всей волосистой части головы также улучшает мозговое кровообращение. Воздействие на зону шеи, на воротниковую зону тоже рефлекторно улучшает мозговое кровообращение", - сказал Игорь Орлов.

Кроме того, мозговое кровообращение активизирует массаж кистей и стоп. Например, для профилактики инсультов или когда у человека спутанное сознание, используется укалывание в этих местах до появления капли крови, рассказал эксперт.

"Массаж кистей, пальцев рук улучшает кровообращение, снимает стресс, нервное напряжение, нормализует артериальное давление, способствует профилактике сосудистых заболеваний головного мозга. То же самое относится к стопам. Особенно сильным действием на центральную нервную систему обладают точки, которые находятся на подушечках пальцев кистей и стоп. Если их сильно массировать, сдавить, прижать, ущипнуть, опустить в горячую воду - это приводит к нормализации мозгового кровообращения", - рассказал рефлексотерапевт.

Воздействие на точки должно быть достаточно комфортным и мягким, не должно превышать болевой порог. Если возникают неприятные ощущения, интенсивность нужно сразу снизить, отметил Игорь Орлов.