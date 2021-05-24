Назван идеальный продукт для улучшения пищеварения

Авокадо несет в себе множество полезных свойств, одно из которых — улучшение настроения, которое во многом зависит от работы желудочно-кишечного тракта.

Авокадо несет в себе множество полезных свойств, одно из которых — улучшение настроения, которое во многом зависит от работы желудочно-кишечного тракта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом рассказала Елена Кален.

В первую очередь, необходимо отметить состав авокадо, которое содержит множество витаминов и минералов, в особенности калий. Этот фрукт помогает при воспалениях, отвечает за укрепление иммунитета и снижает риск развития артрита.

Кроме того, в нем имеются антиоксиданты, которые способствуют процессам омоложения и похудения. Также он содержит много клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы, обмен веществ и позитивно влияет на гормональный фон.

Еще одним важным преимуществом авокадо является содержание полезных жиров, а высокая калорийность не мешает его употреблению даже при диабете. Фрукт способствует усвоению других продуктов и усиливает их вкус. Наконец, в нем много фолиевой кислоты, которая повышает уровень серотонина и помогает справиться с эмоциональными ямами.