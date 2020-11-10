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Назван главный симптом рака кожи

Назван главный симптом рака кожи Наиболее распространенным симптомом меланомы - рака кожи - является появление новых родинок или изменение существующих.
Здоровье
10 ноября 2020 г. 06:44
Назван главный симптом рака кожи

Наиболее распространенным симптомом меланомы - рака кожи - является появление новых родинок или изменение существующих.

Как передает Report со ссылкой на Express, об этом рассказали специалисты организации Melanoma UK.

Для определения меланомы эксперты рекомендуют использовать метод ABCDE.

В данной аббревиатуре "A" - обозначает асимметрию: у меланомы, как правило, тут же видоизменяется форма. "B" символизирует края, так как переводится с английского слова border – и становятся заметны из-за неровных границ. "C" - имеет отношение к цвету (отсылка к английскому слову color - ред.). Меланомы могут быть даже многоцветными - когда черный, коричневый и красный смешиваются с белым или синим оттенками. "D" символизирует диаметр: злокачественные образования - все больше шести миллиметров в диаметре. Что касается буквы "E", то она означает эволюцию очага.

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