Назван главный симптом рака кожи

Наиболее распространенным симптомом меланомы - рака кожи - является появление новых родинок или изменение существующих.

Наиболее распространенным симптомом меланомы - рака кожи - является появление новых родинок или изменение существующих.

Как передает Report со ссылкой на Express , об этом рассказали специалисты организации Melanoma UK.

Для определения меланомы эксперты рекомендуют использовать метод ABCDE.

В данной аббревиатуре "A" - обозначает асимметрию: у меланомы, как правило, тут же видоизменяется форма. "B" символизирует края, так как переводится с английского слова border – и становятся заметны из-за неровных границ. "C" - имеет отношение к цвету (отсылка к английскому слову color - ред.). Меланомы могут быть даже многоцветными - когда черный, коричневый и красный смешиваются с белым или синим оттенками. "D" символизирует диаметр: злокачественные образования - все больше шести миллиметров в диаметре. Что касается буквы "E", то она означает эволюцию очага.