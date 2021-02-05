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Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от COVID-19

Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от COVID-19 Пациенты с заболеванием десен в девять раз чаще умирают от COVID-19
Здоровье
5 февраля 2021 г. 13:41
Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от COVID-19

Ученые выявили фактор, значительно повышающий риск смерти от коронавирусного заболевания. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал MedicalXpress.

Международная группа специалистов проанализировала показатели 568 пациентов с диагнозом COVID-19 в период с февраля по июль 2020 года, а также данные их стоматологических карт. Оказалось, чуть менее половины участников исследования (45 процентов) имели заболевание десен.

После учета факторов осложнений COVID-19, таких как возраст, пол, индекс массы тела и наличие вредных привычек, выяснилось, что пациенты с заболеванием десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в аппарате ИВЛ и в девять раз чаще умирают от COVID-19.

Как отмечают исследователи, у пациентов с коронавирусом, имевших заболевание десен, указывающие на воспаление в организме маркеры крови были значительно выше. Ученые полагают, что воспалительная реакция может объяснить повышенную частоту осложнений у этой группы людей.

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