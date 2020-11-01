Назван фактор, превращающий пищу в яд

Трансжиры в продуктах питания увеличивают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Трансжиры в продуктах питания увеличивают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Как передает Report, об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet.

Промышленно производимые трансжиры создаются с целью придать вкус продуктам и продлить срок их годности. Люди, потребляющие еду с содержанием этого компонента в большом объеме, чаще болеют сахарным диабетом, подвергаются большему риску получить сердечный приступ или инсульт.

Для здорового образа жизни опрошенные газетой эксперты рекомендовали придерживаться диеты и заниматься спортом.

"Следует отдавать предпочтение средиземноморской диете, которая богата оливковым маслом первого отжима, овощами, фруктами, цельнозерновыми, бобовыми продуктами и бедна мясом и молочными продуктами", - подчеркнула врач Айча Бояджи.

В свою очередь, доктор Онер Оздоган уточнил, что заниматься спортом и воздерживаться от трансжиров нужно с молодого возраста.