Назван фактор, повышающий риск тяжелого течения простуды

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова рассказала, какие факторы влияют на тяжесть течения простудных заболеваний.

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова рассказала, какие факторы влияют на тяжесть течения простудных заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом врач рассказала в беседе с "Пятым каналом".

По ее словам, быстрее других подхватывают простуду и дольше болеют те, кто много нервничает. "Длительный стресс приводит к большой выработке кортизола. Который, в свою очередь, снижает наши защитные силы. Бывают стертые и атипичные формы. Заболев нестандартно, человек может не понять, что он болеет. И оставаться переносчиком инфекции для окружающих", — пояснила врач.

Колесникова указала, что индивидуальная восприимчивость к инфекциям зависит в первую очередь от иммунитета. "Если вы когда-то встречались с возбудителем, то скорее всего у вас остались антитела, которые будут вас защищать", — отметила она.

Специалист добавила, что важную роль также играют генетическая предрасположенность и физическая активность. По словам врача, хорошая спортивная форма и регулярная активность снижают вероятность заболеть практически в 50 раз.