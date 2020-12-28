Назван еще один вредный эффект фастфуда на подростков

Нездоровое питание, включающее фаст-фуд и газировку, может иметь крайне негативное влияние не только на физическое, но и психическое здоровье подростков. Такое питание также может ухудшать качество их сна, что также связано с психическим здоровьем. К тако

Нездоровое питание, включающее фаст-фуд и газировку, может иметь крайне негативное влияние не только на физическое, но и психическое здоровье подростков. Такое питание также может ухудшать качество их сна, что также связано с психическим здоровьем. К такому выводу пришли ученые из Университета Квинсленда.

Как передает Report со ссылкой на Medportal.ru, авторы исследования проанализировали данные Глобального исследования состояния здоровья в школах, которое проводилось ВОЗ с 2009 по 2016 год. В этой программе участвовали более 175 000 школьников 12-15 лет из 64 стран с низким, средним и высоким уровнем доходов.

По крайней мере 7,5% школьников сообщили о проблемах со сном на фоне стресса в течение последнего года, причем интересно, что у девочек эти трудности возникают чаще, чем у мальчиков. Ученые заметили, что нарушения сна, в том числе сложности с засыпанием и частые пробуждения, усиливаются при чрезмерном употреблении газированных напитков с содержанием кофеина и фаст-фуда, который содержит много калорий и минимум питательных веществ.

По словам ученых, подростки, которые выпивали более 3 порций сладких газированных напитков в день, на 55% чаще сообщали о проблемах со сном по сравнению с ровесниками, которые ограничивались одним напитком в день.

Исследование показало, что у мальчиков, которые ели гамбургеры и картошку фри чаще 4 раз в неделю, вероятность нарушений сна была на 55% выше по сравнению с теми, кто потреблял фаст-фуд один раз в неделю. У девочек этот риск составлял 49%.

По словам ученых, частое употребление газировки и фаст-фуда связано с ухудшением качества сна у подростков во всех странах за исключением государств с низким уровнем доходов. В странах с высоким уровнем доходов связь между проблемами с засыпанием у школьников и употреблением фаст-фуда с газировкой была наиболее сильной.

Специалисты напоминают, что плохой сон очень негативно сказывается на самочувствии и когнитивных способностях детей и подростков. Поэтому ученые рекомендуют органам здравоохранения принимать меры не только для снижения уровня стрессов у школьников, но и ограничивать доступ к высококалорийным продуктам и напиткам.