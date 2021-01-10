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Назван эффективный в борьбе с раковыми клетками продукт

Назван эффективный в борьбе с раковыми клетками продукт Ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда назвали бергамот продуктом, способным уничтожать раковые стволовые клетки без вреда для здоровых клеток
Здоровье
10 января 2021 г. 20:39
Назван эффективный в борьбе с раковыми клетками продукт

Ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда назвали бергамот продуктом, способным уничтожать раковые стволовые клетки без вреда для здоровых клеток.

Как передает Report, к такому выводу они пришли в результате исследования, результаты которого опубликованы в издании Bioenergetics.

Ученые установили, что бергамот содержит вещества брутьеридин и мелитидин, которые эффективно подавляют ферменты холестерина, а также способствуют гибели и прекращению деления раковых стволовых клеток. При этом, в отличие от используемых в медицине лекарственных препаратов из группы статинов, бергамот не имеет побочного эффекта.

По мнению исследователей, на этом основании бергамот можно использовать в качестве основы для создания новых нетоксичных лекарств.

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