Назван эффективный метод борьбы с тревожностью без антидепрессантаов

Ученые из Мюнхенского института нейропсихиатрии установили, что использование виртуальной реальности (VR) для лечения тревожного расстройства по эффективности превосходит применение антидепрессантов.

Ученые из Мюнхенского института нейропсихиатрии установили, что использование виртуальной реальности (VR) для лечения тревожного расстройства по эффективности превосходит применение антидепрессантов.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

В эксперименте приняли участие 412 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. Ученые сравнили эффективность VR-терапии и медикаментозного лечения с использованием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Результаты показали, что у 78% пациентов, использовавших VR, уровень тревожности снизился на 64%, тогда как в группе, принимавшей лекарства, улучшения достигли лишь 41% участников.

Участники экспериментальной группы проходили 30-минутные сеансы в виртуальной реальности с использованием специально разработанных программ. Контрольная группа получала стандартные дозы антидепрессантов. Состояние обеих групп тщательно отслеживалось на протяжении шести месяцев.

"Виртуальная реальность позволяет создать безопасное пространство для работы с травмирующими ситуациями. Мозг воспринимает виртуальный опыт как реальный, но при этом человек полностью контролирует происходящее", - подчеркивают авторы исследования.

Ученые уверены, что VR-терапия может стать революционным инструментом в лечении тревожных расстройств, открывая новые горизонты в нейропсихиатрии.