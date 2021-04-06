Назван единственный способ избежать похмелья

Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов в беседе с "АиФ" назвал единственный способ избежать похмелья.
«Если хорошо закусывать (не только жирным), то страданий утром будет меньше. Но важнее всего избегать алкоголь с избытком высших спиртов", — сказал Буеров.
По его словам, к таким напиткам относятся дешевые вина в коробках и плохо перегнанный самогон, а не водка или коньяк.
Кроме того, специалист добавил, что отсутствие похмелья после распития спиртного – плохой сигнал, так как это может свидетельствовать о развитии первой стадии алкоголизма.