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Назван единственный способ избежать похмелья

Назван единственный способ избежать похмелья Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов в беседе с "АиФ" назвал единственный способ избежать похмелья.
Здоровье
6 апреля 2021 г. 04:32
Назван единственный способ избежать похмелья

Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов в беседе с "АиФ" назвал единственный способ избежать похмелья.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по его словам, избежать похмелья можно лишь в случае, если вы не превысите свою индивидуальную дозу.

«Если хорошо закусывать (не только жирным), то страданий утром будет меньше. Но важнее всего избегать алкоголь с избытком высших спиртов", — сказал Буеров.

По его словам, к таким напиткам относятся дешевые вина в коробках и плохо перегнанный самогон, а не водка или коньяк.

Кроме того, специалист добавил, что отсутствие похмелья после распития спиртного – плохой сигнал, так как это может свидетельствовать о развитии первой стадии алкоголизма.

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