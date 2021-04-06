Назван единственный способ избежать похмелья

Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов в беседе с "АиФ" назвал единственный способ избежать похмелья.

Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов в беседе с "АиФ" назвал единственный способ избежать похмелья.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , по его словам, избежать похмелья можно лишь в случае, если вы не превысите свою индивидуальную дозу.

«Если хорошо закусывать (не только жирным), то страданий утром будет меньше. Но важнее всего избегать алкоголь с избытком высших спиртов", — сказал Буеров.

По его словам, к таким напиткам относятся дешевые вина в коробках и плохо перегнанный самогон, а не водка или коньяк.

Кроме того, специалист добавил, что отсутствие похмелья после распития спиртного – плохой сигнал, так как это может свидетельствовать о развитии первой стадии алкоголизма.