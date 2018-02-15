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    Назначен заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности

    Президент подписал распоряжение

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Назначен заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики. 

    Об этом Report сообщили в отделе коммуникации и информационных технологий Агентства. 

    Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева номер 3673 от 14 февраля 2018 года Руфат Буньят оглу Рустамзаде назначен заместителем председателя Агентства. 

    Руфат Рустамзаде родился в 1975 году в Баку. Он окончил Азербайджанский государственный экономический университет. К трудовой деятельности Р.Рустамзаде приступил в 1996 году.

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