Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Назначен заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в отделе коммуникации и информационных технологий Агентства.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева номер 3673 от 14 февраля 2018 года Руфат Буньят оглу Рустамзаде назначен заместителем председателя Агентства.

Руфат Рустамзаде родился в 1975 году в Баку. Он окончил Азербайджанский государственный экономический университет. К трудовой деятельности Р.Рустамзаде приступил в 1996 году.