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    Назначен новый замначальника Главного управления здравоохранения города Баку

    Октай Ширалиев подписал приказ

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Назначен новый заместитель начальника Главного управления здравоохранения города Баку.

    Как сообщает Report, в соответствии с приказом министра здравоохранения Октая Ширалиева на эту должность назначен Мурад Мирзазаде.

    Специалист пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова подтвердила Report факт, отметив, что приказ о назначении М.Мирзазаде был подписан 5 сентября. Данная должность до этого была вакантной.

    Напомним, что ранее Мурад Мирзазаде был заместителем главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку министерства здравоохранения по Оперативной и госпитальной работе. В настоящее время на это место никто не назначен.

    Отметим, что Нелли Веисова получила назначение на место Эльмиры Алиевой, которая уволилась с работы по собственному желанию. 

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