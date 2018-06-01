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    Назначен новый советник председателя Агентства продовольственной безопасности

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана произошло новое назначение.  

    Как сообщили Report в отделе коммуникаций и информационных технологий агентства, Эльхан Микаилов назначен советником председателя Агентства продовольственной безопасности.  

    Председатель структуры Гошгар Тахмазли подписал соответствующий приказ. 

    Отметим, что  ранее Э.Микаилов занимал должность заведующего сектором планирования и анализа экономических реформ Администрации президента Азербайджанской Республики. 

    До этого он возглавлял Национальную программу по экономическим вопросам, работал в Госсекретариате по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и ряде других международных проектов. 

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