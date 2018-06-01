Назначен новый советник председателя Агентства продовольственной безопасности

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана произошло новое назначение.

Как сообщили Report в отделе коммуникаций и информационных технологий агентства, Эльхан Микаилов назначен советником председателя Агентства продовольственной безопасности.

Председатель структуры Гошгар Тахмазли подписал соответствующий приказ.

Отметим, что ранее Э.Микаилов занимал должность заведующего сектором планирования и анализа экономических реформ Администрации президента Азербайджанской Республики.

До этого он возглавлял Национальную программу по экономическим вопросам, работал в Госсекретариате по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и ряде других международных проектов.