Назначен новый советник министра здравоохранения

Руфат Джахангир оглу Гаджиалибеков назначен новым советником министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева.

Руфат Джахангир оглу Гаджиалибеков назначен новым советником министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева.

Как передает Report, соответствующим приказом министра Р.Гаджиалибеков назначен на должность советника по цифровизации здравоохранения.

Он проработал на руководящих должностях в международных компаниях HP, Microsoft, SAP и имеет 25-летний непрерывный опыт работы в сфере информационных технологий.

Следует отметить, что в декабре 2021 года указом президента Ильхама Алиева Р.Гаджиалибеков был награжден медалью "Тярягги" за вклад в развитие сектора информационных технологий Азербайджана.