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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Назначен новый руководитель пресс-службы министерства здравоохранения.

Как сообщила Report сотрудница пресс-службы миздрава Сафайя Ахмедова, соответствующим приказом министра на указанную должность назначен тележурналист Парвиз Абубекиров.

Он приступит к своим обязанностям с сегодняшнего дня.

Отметим, что ранее П.Абубекиров был телеведущим на телеканале ANS и Общественном телевидении (İTV), где вел передачи "Уголовное дело" ("Cinayət işi") и "Вне закона" ("Qanundan kənar") соответственно.