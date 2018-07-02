 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назначен новый руководитель пресс-службы министерства здравоохранения

    © Report

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Назначен новый руководитель пресс-службы министерства здравоохранения. 

    Как сообщила Report сотрудница пресс-службы миздрава Сафайя Ахмедова, соответствующим приказом министра на указанную должность назначен тележурналист Парвиз Абубекиров. 

    Он приступит к своим обязанностям с сегодняшнего дня. 

    Отметим, что ранее П.Абубекиров был телеведущим на телеканале ANS и Общественном телевидении (İTV), где вел передачи "Уголовное дело" ("Cinayət işi") и "Вне закона" ("Qanundan kənar") соответственно. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi