О нас

Назначен новый председатель правления Института продовольственной безопасности

Назначен новый председатель правления Института продовольственной безопасности Назначен председатель правления Института продовольственной безопасности Азербайджана (ИПБА).
Здоровье
24 июля 2023 г. 17:26
Назначен новый председатель правления Института продовольственной безопасности

Назначен председатель правления Института продовольственной безопасности Азербайджана (ИПБА).

Как сообщает Report, согласно соответствующему приказу председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли, Али Таир оглу Набиев назначен на должность председателя правления ИПБА.

Отметим, что А.Набиев работал на различных должностях в Министерстве юстиции и в ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Является членом правления Совета по медиации.

До этого назначения он занимал должность заведующего отделом права, кадров и контроля за исполнением аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AQTİ-nin İdarə Heyətinə yeni sədr təyin edilib

Экслюзивные новости

Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi