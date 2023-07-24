Назначен новый председатель правления Института продовольственной безопасности

Назначен председатель правления Института продовольственной безопасности Азербайджана (ИПБА).

Назначен председатель правления Института продовольственной безопасности Азербайджана (ИПБА).

Как сообщает Report, согласно соответствующему приказу председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли, Али Таир оглу Набиев назначен на должность председателя правления ИПБА.

Отметим, что А.Набиев работал на различных должностях в Министерстве юстиции и в ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Является членом правления Совета по медиации.

До этого назначения он занимал должность заведующего отделом права, кадров и контроля за исполнением аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.