Назначен новый главврач одной из районных центральных больниц Азербайджана

15 октября, 2016 17:22

Агджабеди. 15 октября. REPORT.AZ/ Назначен новый главврач Агджабединской районной центральной больницы (РЦБ). Как сообщает карабахское бюро Report, соответствующим приказом министра здравоохранения Октая Ширалиева Азад Вагиф оглу Гусейнов назначен главврачом Агджабединской РЦБ. Ранее А.Гусейнов являлся младшим научным сотрудником Научно-хирургического центра имени академика М.Топчибашева. Отметим, что прежний главврач Агджабединской РЦБ Новруз Аббасов снят с должности за допущенные в работе недочеты.