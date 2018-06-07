Назначен новый директор Учебно-терапевтической клиники АМУ

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Назначен новый директор и главврач Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета.
Как стало известно Report, на должность директора клиники назначен Самир Аллахвердиев.
Кроме того, соответствующим приказом ректора вуза Гярая Гярайбейли, работающий в клинике кардиологом Фуад Самедов назначен заместителем директора по научно-образовательной части, терапевт Фарида Гаджиева – заместителем директора по лечебной части.
Напомним, что до С.Аллахвердиева Учебно-терапевтической клиникой АМУ руководил Гусейн Габулов.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
Поделиться в Facebook