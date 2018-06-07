Назначен новый директор Учебно-терапевтической клиники АМУ

7 июня, 2018 16:06

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Назначен новый директор и главврач Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета. Как стало известно Report, на должность директора клиники назначен Самир Аллахвердиев. Кроме того, соответствующим приказом ректора вуза Гярая Гярайбейли, работающий в клинике кардиологом Фуад Самедов назначен заместителем директора по научно-образовательной части, терапевт Фарида Гаджиева – заместителем директора по лечебной части. Напомним, что до С.Аллахвердиева Учебно-терапевтической клиникой АМУ руководил Гусейн Габулов.