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Назначен новый директор Республиканского перинатального центра

Назначен новый директор Республиканского перинатального центра Назначен новый директор Республиканского перинатального центра.
Здоровье
29 декабря 2022 г. 14:31
Назначен новый директор Республиканского перинатального центра

Назначен новый директор Республиканского перинатального центра.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Должность директора центра поручена известному акушеру-гинекологу Мехрибан Адиль гызы Абасгулиевой. Директор была представлена коллективу.

Вугар Гурбанов дал соответствующие поручения по улучшению качества обслуживания в Республиканском перинатальном центре, повышению внимания к здоровью матери и ребенка, обеспечению удовлетворенности пациентов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRespublika Perinatal Mərkəzinə yeni direktor təyin olunub

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