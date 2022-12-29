Назначен новый директор Республиканского перинатального центра.
Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.
Должность директора центра поручена известному акушеру-гинекологу Мехрибан Адиль гызы Абасгулиевой. Директор была представлена коллективу.
Вугар Гурбанов дал соответствующие поручения по улучшению качества обслуживания в Республиканском перинатальном центре, повышению внимания к здоровью матери и ребенка, обеспечению удовлетворенности пациентов.