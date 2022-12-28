Назначен новый директор Абшеронской районной центральной больницы

Азер Исмаилов назначен директором Абшеронской районной центральной больницы.

Азер Исмаилов назначен директором Абшеронской районной центральной больницы.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Сегодня новый директор был представлен коллективу. Вугар Гурбанов дал поручения в связи с предоставлением качественных медицинских услуг и повышением удовлетворенности пациентов.

Отметим, что А.Исмаилов в 2017-2021 годах был директором Евлахской районной центральной больницы, а в 2021-2022 годах - Республиканской клинической больницы.