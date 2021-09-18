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Назначен директор Республиканской клинической урологической больницы

Назначен директор Республиканской клинической урологической больницы Им стал главный нефролог Министерства здравоохранения Фариз Бабаев
Здоровье
18 сентября 2021 г. 20:49
Назначен директор Республиканской клинической урологической больницы
Фариз Бабаев

Главный нефролог Министерства здравоохранения Фариз Бабаев назначен директором Республиканской клинической урологической больницы имени академика М. Джавадзаде.

Эту информацию Report подтвердил сам Ф.Бабаев.

Ранее он занимал должность заведующего отделом гемодиализа в этой же больнице.

Решение о назначении Ф.Бабаева подписано 16 сентября председателем правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Вюгаром Гурбановым.

Другие вопросы в связи с этим решением поручено решить юридическому лицу публичного права "Республиканской клинической урологической больнице имени академика М. Джавадзаде".

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Версия на азербайджанском языке Fariz Babayev Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasına direktor təyin olunub

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