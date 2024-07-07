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Nature: Курение ускоряет возрастное ухудшение памяти и мышления на 85%

Nature: Курение ускоряет возрастное ухудшение памяти и мышления на 85% Курение может ускорить ухудшение работы мозга с возрастом.
Здоровье
7 июля 2024 г. 00:28
Nature: Курение ускоряет возрастное ухудшение памяти и мышления на 85%

Курение может ускорить ухудшение работы мозга с возрастом.

Как передает Report, это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Согласно информации, ученые проанализировали данные 32 тысяч человек в возрасте 50 лет и старше из 14 европейских стран: в течение десяти лет они несколько раз проходили опросы о здоровье, привычках и тесты для оценки работы мозга.

По результатам исследования, ухудшение памяти и мышления было на 85% быстрее у курящих участников, исключение составили курильщики, которые вели здоровый образ жизни во всех остальных сферах, то есть регулярно занимались спортом, умеренно употребляли алкоголь и вели активную социальную жизнь.

В этой группе скорость ухудшения работы мозга оказалась идентичной показателям некурящих, сообщает издание.

Авторы учли ряд факторов, которые могли повлиять на результаты, включая возраст, пол, страну, уровень образования, благосостояние и хронические заболевания.

Уточняется, что исследование имело наблюдательный характер, а потому не доказывает причинно-следственную связь между курением и ускоренным старением мозга.

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