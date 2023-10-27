Насими Гасымов: Дефицит врачей-онкологов в стране достигает 40%

В Азербайджане дефицит врачей-онкологов достигает 40%, что создает проблемы для раннего выявления онкологических заболеваний.

В Азербайджане дефицит врачей-онкологов достигает 40%, что создает проблемы для раннего выявления онкологических заболеваний.

Как сообщает Report, об этом сказал бывший главный врач Онкологической клиники Азербайджанского медицинского университета Насими Гасымов во время выступления на проходящем в Баку II Международном конгрессе по раку молочной железы.

По его словам, несколько центров онкологической службы в регионах ликвидированы и функционируют как отделения: "В каждом регионе должны быть подобные центры. Есть пробелы в обеспечении оборудованием и лекарствами. Кроме того, телеканалы, как правило, заняты рекламой врачей, но никто не готовит материалы о скрининге. Поэтому уровень просвещения среди населения оставляет желать лучшего".