Население Азербайджана пройдет бесплатное медицинское обследование

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Население Азербайджана пройдет медицинское обследование.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, заместитель министра здравоохранения Нигяр Алиева подписала распоряжение в связи с этим.

В распоряжении отмечается, что руководствуясь поручением президента с 12 февраля по 12 мая будет организовано проведение медицинских обследований населения страны. Руководителям медицинских управлений и учреждений городов и районов республики поручается взять под личный контроль исполнение проведения медицинского обследования населения.

В распоряжении предусмотрено привлечение к дополнительному обследованию и лечению лиц, у которых были диагностированы болезни, на местах, а в случае необходимости в специализированных медицинских учреждениях в городе Баку и регионах, проведение других оздоровительных мероприятий.

Руководителям медицинских учреждений республиканского значения поручено регулярно направлять группы состоящие из специалистов в регионы страны.